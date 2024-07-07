وزير الرياضة: لجنة طبية تعاون القانونية للتحقيق فى وفاة أحمد رفعت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 07:37 مساءً - كشف الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة طبية بجانب اللجنة القانونية للتحقيق فى ملابسات وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الراحل.

وقال صبحي، خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد بالعاصمة الإدارية للكشف عن للملابس الرسمية للبعثة المصرية التي ستشارك في أولمبياد باريس، أن اللجنة الطبية مكونة من الدكتور حازم خميس والدكتور شريف مستشار وزير الصحة للحالات الحرجة، وعدد من الأطباء، بجانب اللجنة الفنية والقانونية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا دورنا للحفاظ على اللاعبين وحقوقهم، وطلب صبحى خلال مؤتمر الأولمبية والبارالمبية للإعلان عن ملابس البعثة الرسمية فى باريس، الوقوف دقيقة حداد على روح أحمد رفعت.