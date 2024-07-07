نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يقدم 10 نصائح لطلاب الثانوية العامة للإجابة على امتحان علم النفس والاجتماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 لكيفية الإجابة الصحيحة في مادة علم النفس والاجتماع.

قال الخبير التربوي، إن مادة علم النفس والاجتماع من المواد الأساسية في الشعبة الأدبية ودرجاتها ٦٠ درجة وعدد الأسئلة بها ٤٦ سؤالا، ٤٤ سؤالا موضوعيا وسؤالين مقاليين، موزعة على فرعي المادة(علم النفس) و(علم الاجتماع) بالتساوي، ومن النصائح التى توجه للطالب للإجابة الصحيحة في الامتحان ما يلي:

- تركيز الطالب الشديد في قراءة الاسئلة، وعدم التسرع في اختيار الإجابة

- بدء الطالب بحل الاسئلة السهلة قبل الأسئلة الصعبة، توجد اسئلة كثيرة سهلة ومباشرة

- فهم الطالب بشكل دقيق لما هو مطلوب في حل السؤال، مثل الأسئلة عن فصل الذكاء لا بد من التمييز بين هل السؤال عن تعريف الذكاء أم خصائصه أم تنميته؟ والإجابة على السؤال وفقا للجزء المتصل به في الدرس، وفي حالة إذا كان السؤال في نظرية تعلم معينة لا بد ان يحدد الطالب هل المطلوب قوانين النظرية أم التطبيقات التربوية لها؟

- تمييز الطالب بشكل دقيق بين قوانين النظريات المختلفة، والا يخلط بينها(سواء داخل النظرية أو بين النظريات ) عند الإجابة على أي سؤال

- تمييز الطالب بين التطبيقات التربوية في مختلف النظريات، حتى يستطيع تحديد الإجابة المطلوبة في السؤال

- لا بد من فهم كل سؤال جيدا واستيعابه حتى يحدد الطالب المطلوب منه والإجابة بشكل صحيح عليه

- قراءة رأس السؤال بشكل كامل حتى آخر كلمة والتى قد تكون هى مفتاح الإجابة الصحيحة

- التركيز على بعض الكلمات المركزية في رأس السؤال التى تيسر للطالب التعرف على الإجابة الصحيحة حتى لو انطبق رأس السؤال على أكثر من درس فقد يتضمن رأس السؤال جملة *قام معلم التاريخ بربط الأحداث السابقة بالأحداث الحالية، وربطها بأمثلة من الواقع * فجملة ربط الأحداث السابقة بالأحداث الحالية في السؤال تصلح للإجابة عليها نظرية الجشطلت، ونظرية تجهيز المعلومات، بينما باقي الجملة في رأس السؤال وهي *وربطها بأمثلة من الواقع* موجودة فقط في نظرية تجهيز المعلومات، وبالتالى هذه الكلمات المركزية هى التى ميزت الإجابة الصحيحة

- الوعي بأن بعض الأسئلة تتضمن تفاصيل غير مطلوبة وبالتالى لا بد من التركيز على ما هو مطلوب في السؤال، مثل ما تحته خط، أو ما يشير اليه النصف الثاني من الجملة

- توزيع الوقت بشكل متوازن بين الأسئلة، والمراجعة قبل تسليم الإجابات.