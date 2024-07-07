في ذكرى استشهاده.. آخر كلمات العقيد الشهيد منسي (فيديو)

جدة - نرمين السيد - العقيد أحمد منسي

في ذكرى وفاته تنشر قناة «إكسترا نيوز» على صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك، إشارة صوتية للعقيد الشهيد أحمد منسي قائد كتيبة 103 صاعقة، بصوت مقاتل يقود معركة في حرب، وبعبارات تتحدى العدو تحت زخات الرصاص.





وجاء في نص الرسالة التي سجلها الشهيد: «الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا، أنا لسه عايش في هجوم بتاع الجماعة الدواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرث، دخلوا بكام عربية مفخخة وأنا لسه عايش أنا و4 عساكر، متمسكين بالتبة ومتمسكين بالأرض عشان خاطر زمايلنا الشهداء منسيبهمش ولا أي مصاب هنسيبه، ومش هنسيب الأرض دي وعليها أي شهيد ولا أي مصاب، الله أكبر، لنجيب حقهم لنموت زيهم.. الناس كلها يا رجالة تدعي للناس اللي هنا». ولاقت الرسالة الصوتية رواجا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، حيث نشرتها الصفحات المعنية بمتابعة أخبار سيناء.

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