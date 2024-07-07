رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدوري الممتاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 08:37 مساءً - وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم لتصبح انطلاق المباريات بدءا من الخامسة والنصف مساء.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواعيد مباريات الدوري

ووفقًا لما ذكرته وزارة الرياضة في بيان رسمي، فإن ذلك يأتي في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظا على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.