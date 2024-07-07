إلحق قدم بسرعة.. “الصحة” تعلن عن وظائف جديدة بالديوان العام بالعاصمة الإدارية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة الصحة والسكان، بالإعلان عن حاجتها للاستفادة من عناصر جديدة من أجل العمل كأعضاء بالحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتكون الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل وذلك من خلال الندب أو الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وظائف بوزارة الصحة

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الصحة، أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة في أي من المجالات الآتية:

الحوكمة والمراجعة الداخلية

الصيدلة الإكلينيكية

المراجعة المالية

جودة الرعاية الصحية

مكافحة العدوى

هندسة طبية

الصحة العامة والشئون الوقائية

الميكنة والتحول الرقمي ومراكز المعلومات

إدارة سلاسل الإمداد والمخزون

إدارة المستشفيات والخدمات العلاجية

الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة

شروط وظائف وزارة الصحة

والجدير بالإشارة، ان وزارة الصحة، أوضحت أنه لكي يتم التعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين الراغبين في التقدم لإحدى هذه الوظائف يجب الدخول على نموذج التقديم على وظائف بالحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، أو مسح رمز الاستجابة السريع QR Code، مشيرة إلى أنه في حالة القبول ينبغي الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة.

وظائف شاغرة في وزارة الصحة

وفي سياق آخر، قام قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بالإعلان عن حاجته لموظفين للعمل في قطاع أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالمستشفيات، من خلال الانتداب من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة، ويمكن التقديم على الوظائف عن طريق رفع السيرة الذاتية وبيان حالة وظيفية بين شروط التقديم، من خلال الدخول على استمارة التقديم، ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة وهي: