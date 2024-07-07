“يلا جهز محفظتك”.. قرار عاجل من الحكومة بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكدت وزارة المالية بالحكومة المصرية، بأنها قد قررت تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وذلك بالنسبة لكل العاملين في القطاع الإداري للدولة، مشددة على كون هذا الأمر يأتي بالتزامن مع السنة المالية الجديدة، وكذلك بهدف التسهيل على الموظفين وخاصة بعد تقديم موعد صرف مرتب يونيو بأكثر من 15 يوم كامل.

تقديم موعد صرف المرتبات

قال بيان وزارة المالية، بأنه قد تقرر صرف مرتبات شهر يوليو 2024، بدءًا من يوم الخميس الموافق 18 يوليو. أما المتأخرات، فسيتم صرفها في أيام 9، 10، و11 يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة بأن صرف مرتبات شهر أغسطس سيكون من يوم 22 من الشهر ذاته، وتصرف المتأخرات خلال أيام 8، 11، و12 أغسطس. وهذا في الوقت الذي سيتم فيه صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم 22 من نفس الشهر، مع صرف المتأخرات في أيام 8، 9، و10 أكتوبر.

قرارات الحكومة تسعد الموظفين

وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادات جديدة في الرواتب والأجور خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للمرتبات ليصل إلى نحو 6 الآف جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

وبعد القرارات الأخيرة قد أصبح جدول رواتب الموظفين بالحكومة على هذا النحو التالي: