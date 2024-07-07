قرار هام من وزير التموين يُسعد ملايين المواطنين.. إليكم التفاصيل كاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، عدد من القرارات الهامة والمصيرية منذ بداية توليه مهمة قيادة الحقيبة الوزارية، والتى طالت أصحاب المعاشات.

قرارات هامة من وزير التموين الجديد

أتخذ الدكتور شريف فاروق عدد من القرارات الهامة، وكان أحد أبرز هذه القرارات الإستغناء عن جميع الموظفين الذين تجاوز سنهم السن القانونى للمعاش، وتم مد العمل له فى عهد وزير التموين السابق الدكتور على مصيلحى، حيث تعيين أحد الكوادر الشبابية فى منصب رئيس قطاع مكتب التموين، بدلا من عاطف سعد رئيس المكتب السابق، كما شملت قرارات وزير التموين تغيير مناصب بعض القيادات ونقل البعض الأخر.

خطة عمل وزارة التموين والإستعانة بالكوادر الشبابية

وأوضح وزير التموين أن الفترة المقبلة ستشهد أعتماد أكثر على فئة الشباب فى جميع جوانب العمل بالوزارة، وهو الهدف الذى تم الشروع فى تنفيذه منذ اليوم الأول للعمل بالوزارة، بالإضافة إلى الإعتماد على أصحاب الخبرات والمتميزين بجميع الجهات والهيئات التابعة لوزارة التموين، كما أفاد وزير التموين أن الفترة المقبلة ستشهد الإعتماد بشكل أكبر على تحليل البيانات بكل الشركات التابعة لوزارة التموين.

وصول الدعم لمستحقيه

وأشار شريف فاروق أنه جارى العمل خلال الفترة الحالية على ضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم، وذلك بهدف تقديم الدعم لمستحقيه، حيث سيتم تنقيح البيانات المتعلقة بمنظومة التموين بشكل كامل ودقيق وعلمى، كما أشار الوزير الجديد أن ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية، تقع ضمن أولويات العمل بالوزارة، مع وصول الدعم لمستحقيه سواء الدعم العينى أو النقدى.