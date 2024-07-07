” الأهلي ” يحصل على توقيع صفقة الصيف الأولى .. خلصها الخطيب !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبدو أن الفترة المقبلة سوف تشهد الكثير من الصفقات الحاسمة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها لكن الأندية الكبرى مثل النادي الأهلي تتريث ريثما ترتب اوضاعها من أجل الوقوف على المغادرين والقادمين كي لا تحدث أزمة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم ونوع من الارتباك لذا من الضروري أن يكون كل لاعب محل دراسة لكل ما قدمه وما هو قادر على تقديمه خلال الفترة المقبلة ومن المراكز التي قد تحتاج إلى دعم عاجل وفوري في حال قرر نجم الأهلي المغادر والحديث هنا عن محمد عبد المنعم هي الخط الخلفي للفريق

– صفقة الأهلي الجديدة

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير كان قد حرص من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها من خلال ر أثير أون تايم سبورت اف أم على أن يوضح أن مسئولي النادي الأهلي كانوا قد تمكنوا من الحصول على توقيع نجم الدحيل القطري اللاعب يوسف أيمن المدافع الذي من المنتظر أن يكون ضمن صفوف الأحمر خلال الموسم الجديد

في ذات السياق فقد ظهر اللاعب القطري المصري الأصل يوسف أيمن في صورة رفقة مجموعة من لاعبي الأهلي من ضمنهم محمد عبد المنعم وإمام عاشور وخالد عبدالفتاح وهو الأمر الذي يؤكد على الحديث الدائر في أروقة النادي الأهلي بأن الأمور قد حسمت بشكل كبير