جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يستقبل مطران نقادة وقوص

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، وبرفقته المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، وسكرتير لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس.





جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بعمل لجنة العلاقات العامة.

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