السيسي يحذر من تجربة هدم الدول: مريرة وتضيع الشعوب (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الشعب السوداني يعاني من الأزمة الدائرة وحالة عدم الاستقرار الكبيرة والمستمرة والتي أفرزت هجرة داخلية لأكثر من 7 ملايين مواطن وخارجيًا لأكثر من مليوني سوداني.





وأضاف "السيسي" خلال لقائه بالوفد السوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته مصر، اليوم الأحد، أنَّ متفائل بانتهاء الأزمة السودانية في أسرع وقت ممكن وكل يوم تعيشه السودان في صراع يساوي عاما من الهدم لقدرة الدولة.

وتابع:" أنَّ جميع الأطراف في الأزمة السودانية خاسر لأنها ستأتي على حساب البلد بسبب تقاتل الأشقاء، فتجربة هدم الدول مريرة فالعالم يسير بمنتهى السرعة وأتمنى أن يصل كلامي لقلوبكم فنحن نحتاج إلى سنوات لإعادة ما جرى هدمه".

وأضاف المتحدث الرسمي أن المتحدثين من رموز القوى السياسية والمدنية السودانية، أعربوا من جانبهم عن تقديرهم وتثمنيهم البالغ للجهود المصرية المخلصة لدعم السودان منذ بدء الأزمة الراهنة، ما يجسد عمق الأواصر التي تجمع شعبي البلدين ووحدة التاريخ والمصير بينهما، مؤكدين ترحيبهم بمساعي القيادة المصرية لتقريب وجهات نظر الأطراف السودانية للخروج من الأزمة الحالية، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه مصر لشعب السودان، سواء عبر سعيها الدؤوب لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه مناطق واسعة في السودان، أو من خلال استضافتها الكريمة والطيبة، شعبًا وحكومة، لأبناء الشعب السوداني في وطنهم الثاني مصر، بما يعكس العلاقات الأخوية الأزلية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.