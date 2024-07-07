جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام بنيوجيرسي وأسقف السودان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، نيافة الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.





كما استقبل البابا تواضروس الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأم درمان، بالسودان، والذي قدم لقداسته تقريرًا شاملًا عن وضع الخدمة في إيبارشيته في ظل الظروف التي تمر بها السودان. جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام بنيوجيرسي وأسقف السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.