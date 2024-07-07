«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي بوظائف «الري»

جدة - نرمين السيد - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن عقد الامتحانات الشفوية (المقابلات) للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل وظائف بوزارة الموارد المائية والري، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 25 يوليو 2024.





كما سيقوم الجهاز بعقد الامتحانات المقررة للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك خلال الفترة من 16 حتى 24 يوليو 2024. تعقد جميع المقابلات والامتحانات المذكورة سلفًا بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة - تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد أمام قسم جوازات العجوزة - محافظة الجيزة. ويمكن للسادة المتقدمين الاستعلام عن موعد المقابلة عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

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