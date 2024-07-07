السيسي للمشاركين بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية: أنتم والشعب السوادني بين أهلكم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 09:31 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على ضرورة "مشاركة كل الأطراف" في الانتقال السياسي للسودان، الذي يشهد حربا بين قوات الجيش والدعم السريع منذ أكثر من عام، قائلا: انتو والشعب السوادني بين أهلكم هنا في مصر.

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية

وأشار الرئيس المصري خلال لقائه وفدا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته القاهرة بحسب بيان للرئاسة المصرية، إلى أن "اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأكد "ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل، يحقق تطلعات شعب السودان، وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة، السياسية والاجتماعية والإنسانية".

كما أكد السيسي أن "الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائيا، أو إقليميا ودوليا، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية".