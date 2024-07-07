دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يقدم واجب العزاء فى اللاعب أحمد رفعت بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

قدم الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سابقا، واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، الذي وافته المنية أمس عقب وعكة صحية ألمت به في شهر مارس الماضي، وذلك بعزبة فودة سلطان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم.

يذكر أن أهالي قرية إبشان بمركز بيلا في كفر الشيخ، قد شيعوا ظهر أمس جثمان أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر عقب صلاة الظهر وسط حضور عدد من لاعبي كرة القدم وإتحاد الكره وجماهير من مشجعي الأندية.

كما قدم أمس جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وإيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، وعمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، ومحمود عبد الرازق شيكابلا، وحسين السيد لاعب المصري، ومروان محسن وجنش وعدد من لاعبي نادي فيوتشر، بقيادة هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، وكذلك أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق.

وحضر من رؤساء الأندية، محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، وجمال الصرفي، رئيس نادي بيلا الرياضي، وعدد من مجالس الإدارات الأندية.

سيد عبد الحفيظ يقدم واجب العزاء فى اللاعب أحمد رفعت