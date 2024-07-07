خضوع نجمي الزمالك لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مباراة الإسماعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق فوز هام وصعب على منافسة الإسماعيلي ضمن أحداث الجولة ال 30 من عمر الدوري المصري في مباراة شهدت تقدم الدراويش من خلال لاعبهم الأهم صانع الألعاب المطلوب بشدة في مختلف الأندية عبدالرحمن مجدي لكن فريق الزمالك لم يستسلم فيما تبقى من اللقاء وعاد في النتيجة بفضل ما قدمه نجم الفريق وصانع ألعابه المميز عبد الله السعيد الذي بصم على هدفين أمنا الفوز للفريق والظفر بالنقاط الثلاث والصعود للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري العام

– الزمالك والإسماعيلي

جدير بالذكر أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبد الله السعيد وعمر عبد العزيز كانا قد تعرضا إلى الكشف عن المنشطات عقب مباراة الفريق اليوم أمام الاسماعيلي والتي تألق خلالها السعيد بشدة رغم نزوله بديلا في شوط اللقاء الثاني لكنه كان السبب المباشر في خسارة فريقه السابق للمباراة

في ذات السياق فقد فاجئ المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوميز الجميع اليوم بالتشكيل الذي دفع به في بداية اللقاء فقد غلب على عناصره الشباب أكثر من اللاعبين الكبار والأساسين وهو الأمر الذي أثر على أداء الفريق في بداية المباراة سلبا لكن يبدو أن هذه السياسة من الممكن أن يتم تطبيقها فيما تبقى من مباريات للفريق في الدوري