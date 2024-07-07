الفرح بقي جنازة.. وفاة عروسين وسائق بعد سقوط سيارة زفاف في النيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في واقعة مؤسفة، سقطت سيارة زفاف عروسين بنهر النيل، بالطريق الدائري تجاه المعادي في محافظة القاهرة، مساء اليوم الأحد 7 من يوليو الجاري، حيث تحول حفل الزفاف إلى جنازة خاصة بعد التأكد من وفاة العروسين والسائق في الحادث.

البداية كانت بتلقى غرفة العمليات، بلاغا يفيد بسقوط سيارة داخل نهر النيل بالطريق الدائري اتجاه المعادي تحمل عروسين كانت تقلهم للزفاف، وتبين مصرع العروسين وسائق السيارة محل البلاغ، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص وجار البحث عن الأشخاص الآخرين من أجل استخراج بقية الضحايا، حيث تجرى الأجهزة محاولات من أجل العثور على البقية وسط مساعدات من أهالي العروسين.

وعندما سقطت السيارة التي كانت تقل العروسين في نهر النيل، ظل الأهالي يصرخون ويستغيثون لعل تنقذهم من الموت، وفجأة تحولت مراسم الزفاف والزغاريط إلى نواح وحزن وانقلب الحال لمراسم عزاء، وظلت أسرتا العروسين تناديان على ابنيهما بعد سقوط السيارة ولكن دون مجيب.