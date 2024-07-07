اصطفت بجانب الدولة.. إكسترا نيوز تبرز دور قبائل سيناء في الحرب ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - دور قبائل سيناء في الحرب ضد الإرهاب

نشرت قناة إكسترا نيوز، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجراف، استعرضت خلاله دور قبائل سيناء في حرب الدولة المصرية ضد الإرهاب.





وذكر الإنفوجراف، أن خبراتهم الميدانية ساعدت في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والقبض عليها، كما أنها اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية، كما اضطلعت بدور رئيسي في نجاح الضربات الأمنية للعناصر الإرهابية. وتابع الإنفوجراف، أن قبائل سيناء ساعدت في الكشف عن الطرق التي تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء، فضلًا عن تقديم الدعم اللوجيستي لقوات الأمن.

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