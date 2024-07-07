قصواء الخلالى: رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث يؤدون اليمين أمام مجلس النواب غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 10:29 مساءً - أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن رؤساء الهيئات الإعلامية سوف يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وتشمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويترأسه ضياء رشوان، وطارق سعدة على رأس الهيئة الوطنية للإعلام، واستمرار عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

وأضافت "لخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، أن المصادر أكدت أن المكلفين الجدد سوف يقومون بأداء اليمين أمام مجلس النواب غدا، بهذا التشكيل المشار إليه وفقًا لمصادر.

ويشار إلى أن الهيئات الإعلامية الثلاثة هيئات مستقلة، يتشكل كل منها من 9 أعضاء، على أن يعين رئيسها رئيس الجمهورية، ويتم ترشيح البعض من قبل هيئات مختلفة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة غدا الاثنين، تشمل الاتسماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض برنامج الحكومة، إلى جانب أداء اليمين الدستورية من جانب رؤساء الهيئات الثلاث.