صراع ثنائي مغربي للحصول على خدمات نجم الأهلي ” رضا سليم ” وموقف النادي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأمور الملاحظة من جانب جمهور النادي الأهلي أن هناك تهميش متعمد من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر لبعض اللاعبين خاصة من ضمن المحترفين اللذين لا يشاركون بشكل كاف في المباريات وهو الأمر الذي قد يدقع هؤلاء اللاعبين لطلب الرحيل بأي شكل من أجل المشاركة في اللعب كي لا يفقدوا مستواهم ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين النجم المغربي الذي كان يعلق النادي عليه الكثير من الأمال رضا سليم الذي قدم بداية رائعة مع الأهلي لكن الإصابة أبعدته عن المشاركة ومن ثم فقد مكانه في الفريق

– رضا سليم وعروض الرحيل

جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأخبار التي تؤكد ـأن هناك مفاوضات رسمية من جانب رئيس نادي الوداد المغربي الجديد من أجل الحصول على خدمات نجم الأهلي على سبيل الإعارة في الموسم الجديد وهو الأمر الأقرب للحدوث خاصة وأن رئيس الوداد تربطه علاقة طيبة برئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والذي قد يحسم الأمر

في ذات السياق فقد دخل فريق الجيش الملكي على خط المفاوضات مع النادي المصري من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق الذي لمع نجمه رفقته وهو الأمر الذي قلب الأمور رأسا على عقب فهل سيتم السماح للاعب بالرحيل عن النادي أم سيحتفظ النادي به لموسم أخر