شعبة الأدوية: انفراجة كبيرة فى توافر الأدوية بالصيدليات خلال هذا الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 11:26 مساءً - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس السيسى حريص على أن يعيش المواطن المصرى بكرامة، والمواطن مستعد لتحمل أى إصلاحات اقتصادية.

وعن تكدس المواطنين أمام صيدلية الإسعاف بسبب نقص الأدوية، قائل على عوف خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، إن الصيدلية هى سلسلة صيدليات تابعة للدولة ولها خط ساخن 16682، ويمكن لأى مواطن الاتصال لمعرفة توافر الأدوية من أى مكان بمحافظات مصر.

ولفت على عوف إلى أن التعاقدات والنواقص والأدوية التى ليس لها بدائل والغالية الثمن، تجدها فى هذه الصيدلية بأسعار أقل، ولكن ثقافة الناس التكدس أمام هذه الصيدلية فقط، رغم وجود صيدلية فى الأميرية وصيدليات أخرى.

تابع على عوف، نقص الأدوية منذ فترة والقضية أننا نتعامل مع الدواء فى مصر بطريقة التأمين الصحة والمستشفيات الجامعية، وكتابة الطبيب للاسم العلمى وهيئة الدواء لا تسمح بأى دواء غير مطابق للمواصفات، وهناك انفراجة كبيرة فى توافر الأدوية بالصيدليات خلال هذا الأسبوع.

وذكر رئيس شعبة الأدوية أن رقم 15301 هو الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدليات الإسعاف بكافة المحافظات، وهناك بدائل للأدوية ومتوافرة بالصيدليات ولكن المواطنون يصرون على الاسم التجارى للدواء.