الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 11:26 مساءً - قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التهانئ بحلول العام الهجري الجديد للعالم الإسلامي، قائلا: أتمنى أنا وجيل سنة إسلامية جديدة سعيدة لجميع العائلات التي تحتفل.

وكتب بايدن على موقع إكس: "أتمنى أن يجلب لكم حلول العام الهجري الجديد 1446 المحبة والسلام والرخاء".

يحتفل المسلمون اليوم ببداية العام الهجرى الجديد، حيث تمر اليوم الذكرى 1446، على هجرة النبى محمد، عليه الصلاة والسلام، ومعه الصحابى الجليل أبى بكر الصديق، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إذ هاجر صلى الله عليه وسلم فيما يوافق 12 سبتمبر عام 622م.