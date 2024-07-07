“يارب تكون منهم”.. تعرف على الفئات آلتي يحق لها ركوب القطار ببلاش طول العام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على المجموعات التي يحق لها ركوب القطار مجانا. وفي مصر، هناك فئات محددة لها الحق في ركوب القطارات مجانًا، وذلك بناءً على سياسات اجتماعية تهدف إلى دعم شرائح معينة من المجتمع. ولذلك سنتعرف في مقال اليوم وعبر موقعنا البديل على هذه المجموعات التي يحق لها ركوب القطار في مصر دون دفع أي رسوم أو تذاكر. تابعونا لتتعرفوا عليها، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لكم أهم تفاصيلها تابعنا.

تعرف على الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا

حيث ذوي الاحتياجات الخاصة: يحق لذوي الاحتياجات الخاصة ركوب القطارات مجاناً أو بأسعار مخفضة. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية، ويتم توفير مرافق خاصة لهم أثناء السفر.

الأشخاص ذوو الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة: يتم منح تذاكر مجانية أو مخفضة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب الحركة المستمرة لتلقي العلاج.

كبار السن: عادةً ما يتم منح كبار السن، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، خصومات خاصة على تذاكر القطار، وقد يتم منحهم بعض الرحلات مجانًا في بعض المناسبات أو المناطق.

الطلاب: يحصل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية والمدارس والجامعات والمعاهد على تخفيضات على تذاكر القطار، وقد يتم منحهم تذاكر مجانية في بعض الحالات بناءً على سياسات تعليمية أو اجتماعية.

تعرف على بعض الفئات الأخرى

العاملون في القوات المسلحة والشرطة: يحصل العاملون في القوات المسلحة والشرطة على تسهيلات خاصة، منها خصومات أو تذاكر مجانية، خاصة أثناء السفر لأداء واجباتهم الوظيفية.

الأطفال: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن معينة، عادة أقل من 4 سنوات، يسافرون مجانًا مع والديهم، بينما يحصل الأطفال الأكبر سنًا على خصومات على تذاكر القطار.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه السياسات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا مما يساعد على تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من التنقل بسهولة بين مناطق البلاد المختلفة.