تسريب فيديو لتدريب منتخب فرنسا على ركلات الجزاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أثار تسريب فيديو لمسددي ركلات ترجيح لاعبي فرنسا قبل مواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024 غضب أنطوان جريزمان نجم الديوك. المنتخب الفرنسي سيدخل معسكرا مغلقا لمواجهة إسبانيا، ولن يتم السماح لأي شخص بالاقتراب أو دخول تدريبات الديوك. وتأهل “الديوك” إلى نصف نهائي اليورو بعد إقصاء المنتخب البرتغالي بركلات الترجيح (5-3).

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