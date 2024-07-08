افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد يوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها (6) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه (26) مسجدًا منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا.





ويستعرض موقع دوت الخليج إنفوجراف لافتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل، ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، كالتالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف البحيرة مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية مديرية أوقاف المنوفية مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون مديرية أوقاف الفيوم مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية ثانيًا: مساجد الصيانة مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم مديرية أوقاف أسيوط مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية

مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية مديرية أوقاف الشرقية مسجد العزازية الكبير – أبو كبير

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