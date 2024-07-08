وزير الأوقاف والقصبي يشهدان احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد مساء اليوم الأحد بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه).





حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف. وحضر أيضًا اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، وجمع غفير من المصلين. وهنأ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وزير الأوقاف على ثقة القيادة السياسية في فضيلته، وتعالت صيحات الجمهور بالتكبير مهنئين "الأزهري" بتعيين فضيلته وزيرًا للأوقاف، جاء ذلك خلال كلمته في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد.

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