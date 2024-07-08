وزير الشباب والرياضة وعلام يحفزان المنتخب الأوليمبي .. واللاعبون يتعاهدون على القتال في الأولمبياد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 12:36 صباحاً - شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم تدريبات المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ، وكان في استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك لتحفيز للاعبين والجهاز الفني قبل السفر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجاري إلى 25 أغسطس المقبل.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وهم : اللواء مشهور والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب والإعلامي ايهاب الكومي، إضافة إلى وفد شركة الملابس الراعية للمنتخبات.

وينتظم حاليا المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو

والتقي وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة البرازيلى ميكالى بعد الانتهاء من التدريبات وطالبهم بالتركيز من أجل إسعاد المصريين وأنه يراهم محاربين على حد وصف ميكالى لهم فى كلامه معهم.

وأضاف صبحي، أن الأولمبياد هى حصاد سنوات من التكوين والتعب والصبر والمثابرة بالنسبة للاعبين و للجهاز الفني الذى يثق فيه تمام ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والكابتن بركات المشرف على المنتخب وكل أفراد المجلس وأنه يأمل أن يذهب أحفاد الفراعنة بعيدا فى الأولمبياد بعد المستوي المبهر الذى شاهده العالم العربي والإفريقي وصفق له فى بطولة أفريقيا بالمغرب.

ومن جانبه أشاد جمال علام بالروح العالية التى شاهدها خلال متابعته للتدريبات معربا عن ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين ، وشهد اللقاء معاهدة اللاعبين بقيادة محمد النني واحمد زيزو وإبراهيم عادل للوزير ورئيس اتحاد الكرة على تقديم أقصي ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري فى الأولمبياد.