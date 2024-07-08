موجة حارة في هذا الموعد.. بيان هام من الأرصاد بشأن حالة طقس الأيام المقبلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من غدا الاثنين الـ 8 يوليو حيث تتوقع أن تواصل درجات الحرارة في الارتفاع، وتعرض البلاد لموجة شديد الحرارة جديدة خلال الساعات المقبلة.

طقس غدا الاثنين 8 يوليو

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب في ساعات النهار على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس الليل يكون مائل للحرارة رطب على جميع الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على مناطق السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانا على جميع أنحاء الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو المقبل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات على جميع الأنحاء، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة على كافة المحافظات.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر بشأن موجة شديدة الحرارة، بالابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة من 12 ظهرا حتى الساعة الخامسة عصرا، وشرب الكثير من السوائل خاصة المياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، وإتباع التعليمات التي تصدرها الهيئة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فتتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة وترتفع الأمواج من متر إلى متر و75 متر واتجاه الرياح يكون شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وترتفع الأمواج من متر إلى متر و75 متر ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.