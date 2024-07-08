شعبة الخضراوات تكشف سر ارتفاع سعر البطاطس بالأسواق.. الكيلو وصل لـ 35 جنيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع سعر البطاطس في الأسواق خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن سعر كيلو البطاطس يتراوح سعره بين 20 إلى 25 جنيها في سوق الجملة ويصل سعره إلى المستهلك بين 25 إلى 30 جنيها، وفي بعض المناطق سجل سعر 35 جنيها.

سبب ارتفاع سعر البطاطس في الأسواق

وأوضح نائب شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن سبب ارتفاع سعر البطاطس هو انتهاء موسم الحصاد، وأغلب الموجودة في الأسواق مخزنة من الموسم الماضي، مشيرا إلى أن هناك قاعدة معروفة وهي كلما قل المعروض من السلعة زاد السعر.

وأضاف النجيب في تصريحاته، أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي محاصيل زراعية لبطاطس وآخر الموسم له كان في شهر مايو الماضي، الذي تم إدخال المنتج في الثلاجات، مشيرا إلى أن المحصول الجديد سيكون موعده في شهر نوفمبر المقبل.

وأشار نائب شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية في تصريحات إلى أنه يجب متابعة المخزون الاستراتيجي من البطاطس لكونه من المحاصيل الهامة مثله مثل البصل والقمح، كما يجب أن يكون هناك تنظيم لعمليات التصدير الخاصة بالمنتجات حتى لا يؤدي ذلك لنقص المنتج في الأسواق وبالتالي يزيد سعره على المواطنين.

وأوضح النجيب، أن كبرا التجار اشتروا البطاطس من المزارعين وقاموا بتخزينها، وهو سبب ارتفاع الأسعار خاصة وأن المنتج قل عن المعتاد وتسبب ذلك في تعطيش السوق.

وتزرع البطاطس في مصر، في 400 ألف فدان، على 3 عروات هي العروة النيلية التي تزرع في أواخر شهر أغسطس وسبتمبر، وثاني عروة الشتوية الأساسية وعادة ما تزرع في أكتوبر ونوفمبر، وتكون بتقاوي كسر محلي، ثم العروة الصيفية وتزرع في ديسمبر حتى أواخر فبراير وتكون بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوروبي.