السر في تخفيف الأحمال.. موعد إعلان أسعار الكهرباء الجديدة بالزيادة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة تطبيق أسعار الشرائح الجديدة بالزيادة بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك بعدما أعلنت الحكومة من خلال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تطبيق الشرائح يمتد 6 أشهر بداية من الأول من يناير لنهاية يونيو الماضي.
وكان من المتوقع أن يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أسعار الشرائح الجديدة في مؤتمر صحفي قبل نهاية شهر يونيو الماضي ليتم تطبيقه في أول شهر يوليو الجاري، لا سيما وأن تعريفة أسعار الكهرباء المقرر العمل بها من 1 يناير الماضي حتى 30 يونيو 2024 حسب موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنوط بسعر الكهرباء الجديدة التي لم يتم النشر حتى الآن.
موعد إقرار الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء
وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسعار المطبقة منذ يناير 2024 مستمرة حتى الآن ولم تتغير خلال الشهر الجاري وسيتم الحساب بها، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرجاء زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لحين وقف خطة تخفيف الأحمال.
وأشارت المصادر المسؤولة، إلى أن الحكومة اتبعت هذه النهج من قبل عندما تم إرجاء رفع أسعار الكهرباء 2023، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء يصدر من الجهة المنوط لها بذلك مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع جميع الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطي الأزمة وإتباع التوجيهات الحالية بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن.
أسعار شرائح الكهرباء للمنازل
ويتم العمل حتى الآن بشرائح الكهرباء المعمول بها منذ شهر يناير الماضي، وذلك على النحو التالي:
- – الشريحة الأولى: من صفر وحتى 50 كيلووات بسعر 58 قرشا للكيلو وات.
- – الشريحة الثانية: من 51 وحتى 100 كيلووات بسعر 68 قرشا.
- – الشريحة الثالثة: من صفر وحتى 200 كيلووات بسعر 83 قرشا.
- – الشريحة الرابعة: من 201 وحتى 350 كيلووات بسعر 125 قرشا.
- – الشريحة الخامسة: من 351 وحتى 650 كيلووات بسعر 140 قرشا.
- – الشريحة السادسة: من صفر لأكثر من 1000 كيلووات بسعر 165 قرشا.
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