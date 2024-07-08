السر في تخفيف الأحمال.. موعد إعلان أسعار الكهرباء الجديدة بالزيادة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة تطبيق أسعار الشرائح الجديدة بالزيادة بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك بعدما أعلنت الحكومة من خلال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تطبيق الشرائح يمتد 6 أشهر بداية من الأول من يناير لنهاية يونيو الماضي.

وكان من المتوقع أن يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أسعار الشرائح الجديدة في مؤتمر صحفي قبل نهاية شهر يونيو الماضي ليتم تطبيقه في أول شهر يوليو الجاري، لا سيما وأن تعريفة أسعار الكهرباء المقرر العمل بها من 1 يناير الماضي حتى 30 يونيو 2024 حسب موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنوط بسعر الكهرباء الجديدة التي لم يتم النشر حتى الآن.

موعد إقرار الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسعار المطبقة منذ يناير 2024 مستمرة حتى الآن ولم تتغير خلال الشهر الجاري وسيتم الحساب بها، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرجاء زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لحين وقف خطة تخفيف الأحمال.

وأشارت المصادر المسؤولة، إلى أن الحكومة اتبعت هذه النهج من قبل عندما تم إرجاء رفع أسعار الكهرباء 2023، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء يصدر من الجهة المنوط لها بذلك مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع جميع الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطي الأزمة وإتباع التوجيهات الحالية بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل

ويتم العمل حتى الآن بشرائح الكهرباء المعمول بها منذ شهر يناير الماضي، وذلك على النحو التالي: