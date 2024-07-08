دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر كيميتش بديل كروس في منتخب ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال ماتيوس في عموده بشبكة «سكاي» تعقيبا على خروج منتخب ألمانيا من دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا أن كيميتش هو البديل المثالي لكروس الذي اعتزل اللعب الدولي بنهاية البطولة القارية.
وقال ماتيوس «بالنسبة لي هناك واحد فقط، جوشوا كيميتش، لكننا سنكون أكثر قيمة في خط الوسط في وجوده».
كانت هذه تفاصيل خبر كيميتش بديل كروس في منتخب ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيميتش بديل كروس في منتخب ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.