دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر كيميتش بديل كروس في منتخب ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية – بواسطة أيمن الوشواش – يرى الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس أن جوشوا كيميتش هو الخليفة المثالي لتوني كروس في خط وسط منتخب بلاده. وقال ماتيوس في عموده بشبكة «سكاي» تعقيبا على خروج منتخب ألمانيا من دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا أن كيميتش هو البديل المثالي لكروس الذي اعتزل اللعب الدولي بنهاية البطولة القارية. وقال ماتيوس «بالنسبة لي هناك واحد فقط، جوشوا كيميتش، لكننا سنكون أكثر قيمة في خط الوسط في وجوده».

كانت هذه تفاصيل خبر كيميتش بديل كروس في منتخب ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.