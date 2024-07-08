جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك اليوم أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.





وأوضحت، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (36 -37) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وتتراوح مابين (32 -33) درجة على المناطق الساحلية. وأكدت أنه تسجل على مناطق الجـنوب مابـين (38 -42) درجة، والرياح معتدلة تنشط أحيانآ على أغلب الأنحاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: أجواء اليوم شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.