“هيسرقوا فلوسك”.. تحذير عاجل لكل مستخدمي واتساب بسبب هذه الخدعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت بعض خبراء الأمن السيبراني عن تحذيرات عاجلة لكل مستخدمي واتساب، وذلك بسبب وجود عمليات احتيال تتكرر بشكل مستمر عبر التطبيق، ويحاول فيها المحتالين الحصول على حق الوصول الكامل إلى حسابات المستخدمين ومن ثم سرقة بياناتهم الشخصية والسرية وربما سرقة الصور والحسابات البنكية المسجلة على الهاتف المحمول.

تحذير عاجل لكل مستخدمي واتساب

كشف الخبراء عن كون عمليات الاحتيادة عادة ما تبدأ عندما يتلقى الضحية رسالة نصية من التطبيق، وتحتوي على رقم التحقق، وعندها يجب التأكد بأن هناك شخص ما يقوم الوصول إلى حسابك، مما أدى إلى ظهور نص رمز التحقق على هاتفك المحمول.

ووفقًا للتقارير، فإن المحتالين يحاولوا في هذه الحالة الحديث معك من خلال إحدى جهات الاتصال الموجودة لديك بالفعل، ويقوموا بمراسلتك عبر التطبيق، مطالبينك بمنحهم رمز التحقق. وقد يقولون أنهم أدخلوا رقمك عن طريق الخطأ.

وفي حال إرسال رمز التحقق إلى هؤلاء المحتالين، ففي هذه الحالة ستكون كل بياناتك وصورك ومعلوماتك متاحة لديهم، ومن ثم قد تبدأ عملية ابتزازك.، ولهذا يجب عليك توخي الحذر بشكل كبير من إرسال أي معلومات سرية إلى أي شخص، حتى ولو كان من أفراد العائلة أو المقربين منك أو أصدقاءك.

وينصح خبراء الأمن السيبراني كل مستخدمي واتساب ببعض الأمور، التي قد تساعد في تجنب الوقوع كضحية لهؤلاء المحتالين، وأبرزها:

قم بإعداد التحقق بخطوتين لتأمين حسابك.

عدم مشاركة أي معلومات متعلقة بتفاصيل تسجيل الدخول أو رمز التحقق الخاص بك مع أي شخص.

الإبلاغ عن أي رسالة غير مرغوب فيها وكذلك حظر أي مراسل على واتساب يقوم بطلب الحصول على بياناتك الشخصية.

التعامل بحذر مع أي رسالة تطلب منك بعض الأموال، حتى ولو كانت من قبل جهة اتصال معروفة لديك، وضرورة التأكد من كون هل بالفعل مرسل الرسالة هو الشخص الذي تعرفه أم إن حسابه قد تعرض للسرقة.

الجدير بالذكر بأن الفترة الماضية كانت قد شهدت القبض على نحو 100 شخص في إحدى المدن الإسبانية، كانوا متورطين في واقعة احتيال وسرقة أموال باستخدام بعض الحيل عبر تطبيق واتساب