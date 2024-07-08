رضا عبدالعال: محدش يقدر يلاعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد رضا عبدالعال محلل برنامج”البريمو” أن فكرة إلغاء إقامة مباريات الدوري الممتاز التي تقام عصراً أمر جيد وفي مصلحة أندية الدوري.
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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج “البريمو” على قناة “تن” مع الإعلامي محمد فاروق :” هناك بعض الأندية تتعرض للظلم بإقامة مبارياتهم في الرابعة عصراً ومحدش يقدر يلاعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصراً ”
وأضاف:”يجب مراعاة مواعيد مباريات كافة أندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل وتحقيق العدالة بين الجميع “.
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