عاااجل.. إندلاع حريق في أشهر مطاعم الزمالك | ومصادر تكشف التفاصيل كاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قالت تقارير إعلامية منذ قليل، بأن هناك حريق هائل قد أندلع في مطعم شهير بمنطقة الزمالك، وتحديدًا في شارع أبو الفدا، وسط حالة من الذعر لدى المتواجدين في مكان الحادث.

حريق مروع في الزمالك

أشارت التقارير الإعلامية بأن شارع أبو الفدا في الزمالك قد شهد اندلاع حريق داخل مطعم معروف، وعلى الفور قد صدرت التعليمات إلى الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة الأمن في مديرة أمن القاهرة قد تلقت بلاغ من جانب الأهالي يفيد باندلاع حريق في إحدى المطاعم الكبرى في منطقة الزمالك ووجود إصابة لعامل باختناق جراء الحريق.

وعلى الفور قد وصلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حتى لا تمتد النيران لباقي العقارات، وجار السيطرة على الحريق الذي نشب في مدخنة مطعم لوما الزمالك.

وحتى هذه اللحظة لا توجد بيانات رسمية حول حجم الخسائر المادية في هذا الحريق، وكذلك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحد العمال المتواجدين في مكان الحريق، ولكن من المتوقع بأن تصدر الجهات الأمنية بيانات تخص هذا الأمر في غضون الساعات المقبلة.