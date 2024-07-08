عاااجل .. تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 | مفاجأة تسعد الموظفين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت وزارة المالية بالحكومة المصرية عن مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024 لجميع العاملين في الدولة، بعد أن تم تبكير موعد صرفها، وذلك مراعاة للظروف المعيشة للموظفين، وخاصة بعدما تم صرف مرتب شهر يونيو قبلها بنحو 15 يوم تقريبًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف مرتب شهر يوليو

أصدرت وزارة المالية بيان رسمي قالت فيه، بأن موعد صرف مرتبات يوليو سيكون يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو، مؤكدة بأنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وسيتم صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، بأنه يجب على المواطنين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

قرار هام بشأن صرف المرتبات

قالت التقارير الصحفية بأن وزارة المالية قد أعطت تعليمات إلى البنوك بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى، وذلك من أجل أن يتمكن كل الموظفين من سحب رواتبهم فور نزولهم في المواعيد المحددة من قبل الجهات المعنية في الحكومة خلال شهر يوليو وكذلك في مختلف الشهور المتبقية.