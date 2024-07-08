وليد دعبس : نادر شوقي كان يعلم بطلب أحمد رفعت في التجنيد ومع ذلك أصرّ على تسويقه في الإمارات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أن كل ما يحدث حاليًا بشأن الراحل أحمد رفعت “تمثيلية رخيصة”، مشيرًا إلى أن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب كان وراء جلب عرض الوحدة الإماراتي، ولا أعرف كيف يقوم باتهام النادي بأنه من قام ببيع اللاعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: “نادر شوقي كان يعلم بأن رفعت لديه تجنيد، والوكيل وأحمد رفعت كانوا يرغبون ومهتمون بشدة في اللعب بالإمارات، ونادر كان على تواصل مستمر مع إدارة النادي لاحتراف اللاعب الراحل.. ولا أعرف كيف يلوم النادي حاليًا، والنادي حقق حلم اللاعب ووافق على رحيله”.

وأضاف: “نادي مودرن سبورت سوف يستقبل لجنة من وزارة الشباب والرياضة، واتحدى أي شخص يزايد والنادي قدم الكثير للراحل أحمد رفعت، ونادر شوقي لا يعرف شيئا عن الموضوع نهائي، ونحن من تولينا قصة اللاعب مع التجنيد ونحن من تولينا انهاء الأمور، والادارة القديمة كانت تسير معنا خطوة بخطوة في الموضوع”.

وتابع: “اللاعب نفسه كان طيبا وخلوقا، والمتاجرة والتمثيلية السخيفة التي حدثت غير مقبولة، وكان يجب أن يتم وجود الناس الموجودة في الموضوع، وقالوا أنهم كانوا فاتحين الهواء، وكان من المفروض أن يقود اعداد البرنامج بالاتصال بي، والجمهور لا يفهم بعض الأمور، وهم استطاعوا عمل تمثيلية درامية لا علاقة لها بالحقيقة”.