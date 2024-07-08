دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن تشكيل لجنة من المختصين للتحقيق في ملابسات سفر الراحل أحمد رفعت، خطوة من أجل معرفة أسباب الوفاة، وهناك لجنة إدارية تبدأ عملها من الصباح الباكر.
إقرأ أيضًا..
وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “اللجنة الاستشارية بدأت عملها من اليوم وفحصت الأوراق الخاصة بسفر اللاعب منذ خروجه من القاهرة، وسوف تخطر المختصين بالنتائج غدًا”.
وأضاف محمد الشاذلي: “الخطوة الثانية سيتم عمل فحص حول وجود في مشاكل في الأوراق أو سفر اللاعب إلى ليبيريا ومن ثم إلى الإمارات وغيرها، ومعها ستبرز اللجنة الطبية كل ما خضع لها أحمد رفعت من أجل العلاج أثناء مرضه، وسيتم مراجعة كل التقارير الطبية الخاصة به”.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: “نملك في الوزارة ما يقرب من 700 فرد تسافر على مدار العام من كل الألعاب، ونمنح تقرير وزاري بأن هذا الفرد لديه خدمة ويحتاج تصريح للسفر، وبعد ذلك يذهب للتجنيد للحصول على التصريح ولا بد من هذا التصريح، لأن القرار الوزاري ليس ملزم في السلطات المصرية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الشاذلي: الوزارة ليست المسئولة عن سفر اللاعبين بالخارج ولا بد من تصريح التجنيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.