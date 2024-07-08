محمد الشاذلي: الوزارة ليست المسئولة عن سفر اللاعبين بالخارج ولا بد من تصريح التجنيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن تشكيل لجنة من المختصين للتحقيق في ملابسات سفر الراحل أحمد رفعت، خطوة من أجل معرفة أسباب الوفاة، وهناك لجنة إدارية تبدأ عملها من الصباح الباكر.

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وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “اللجنة الاستشارية بدأت عملها من اليوم وفحصت الأوراق الخاصة بسفر اللاعب منذ خروجه من القاهرة، وسوف تخطر المختصين بالنتائج غدًا”.

وأضاف محمد الشاذلي: “الخطوة الثانية سيتم عمل فحص حول وجود في مشاكل في الأوراق أو سفر اللاعب إلى ليبيريا ومن ثم إلى الإمارات وغيرها، ومعها ستبرز اللجنة الطبية كل ما خضع لها أحمد رفعت من أجل العلاج أثناء مرضه، وسيتم مراجعة كل التقارير الطبية الخاصة به”.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: “نملك في الوزارة ما يقرب من 700 فرد تسافر على مدار العام من كل الألعاب، ونمنح تقرير وزاري بأن هذا الفرد لديه خدمة ويحتاج تصريح للسفر، وبعد ذلك يذهب للتجنيد للحصول على التصريح ولا بد من هذا التصريح، لأن القرار الوزاري ليس ملزم في السلطات المصرية”.