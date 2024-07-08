خبر سار لملايين المصريين.. زيادة المعاشات رسميا من أول أغسطس 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت عدد من النقابات عن موعد بدء تفعيل قرارات المجالس بشأن زيادة المعاشات للأعضاء المستحقين، وذلك فى ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية وتحديات الحياة اليومية، الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة، وهو الأمر الذى أنعكس سلبيًا على أداء الإقتصاد المصرى الذى أثر بدوره على حياة المواطنين.

زيادة المعاشات للمستحقين 2024

وأفادت عدد من النقابات فى مصر ومن ضمنها نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة وأطباء الأسنان بالإضافة إلى الأطباء البيطريين، ببدء تنفيذ قرارات المجالس بزيادة المعاشات الشهرية للأعضاء، لإعانة المستحقين على مجابهة تحديات الحياة اليومية، وأوضح الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين العام المساعد لإتحاد نقابات المهن الطبية، أن الإتحاد يعمل على زيادة قيمة المعاشات لأعضاء نقابات إتحاد المهن الطبية وأسرهم، إلى نحو 1500 جنية شهريًا بدلا من 1350 جنية.

وأكد القاضى أنه أعتبارا من أغسطس 2024 سيتم زيادة المعاشات للمستحقين بنحو 12%، حيث يستفيد من المعاشات بإتحاد نقابات المهن الطبية التى تشمل نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، نحو 120 ألف عضو.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وفى سياق متصل تستعد نقابة المهندسين لتنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر مؤخرًا، بشأن زيادة قيمة المعاشات بنحو 250 جنية بداية من أول مايو للعام الحالى، لتصل قيمة المعاش إلى نحو 1600 جنية بدلا من 1350 جنية شهريًا، حيث تصل أعداد المستحقين للمعاش بنقابة المهندسين إلى نحو 160 مهندس بالمعاش، وتصل قيمة إجمالى المعاشات المستحقة نحو 400 مليون جنية سنويًا.

والجدير بالذكر أن نقابة المهندسين تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة موارد النقابة، من خلال تحصيل الدمغات والإستثمار بالشكل الأمثل للأصول على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف دعم الزيادات الجديدة بمعاشات الأعضاء فى ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية.