فرنكفاروسي المجري يحدد شرط رحيل محمد بن رمضان للأهلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″، أن نادي فرنكفاروسي المجري، طلب مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق، بالموسم الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “الأهلي يرى أن المبلغ كبير للغاية، ولكنه حتى الآن لم ينسحب من الصفقة، وهناك رغبة للحصول على خدمات بن رمضان في الصيف المقبل”.