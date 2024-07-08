لاعب الأهلي السابق : يجب تغيير إدارة الكرة المصرية الحالية بالكامل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه لابد من تهيئة الملاعب المصرية وتوفير الأجهزة الطبية، وجميع اللاعبين تعرضوا لضغوط وظلم، مشيرًا إلى أن نادر شوقي وكيل أعماله المفترض أنه كان يعلم بتوفير تصريح السفر، وهل دوره أصبح “الحصول على العمولة فقط”.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: “يجب تغيير إدارة الكرة المصرية بالكامل خلال المرحلة المقبلة، وتوفير كل الاجهزة الطبية، في الملاعب المصرية”.

وأضاف: “كنت مجند في القوات المسلحة، ولم يكن هناك أي أزمة بالنسبة لي، وعندما كنت أسافر خارج مصر، يقوم النادي بإنهاء التصريح الخاص بالسفر للخارج”.

وأكمل: “أتمنى أن يحدث هناك تغييرات كثيرة، في الفترة المقبلة”.