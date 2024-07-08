دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح التحكيم فى إدارة مباراتى الزمالك والإسماعيلى وسيراميكا ضد الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الـVAR ضرب موعدا مؤثرا للظهور في مباريات الأحد بالجولة الـ30 من عمر الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك والإسماعيلي أدارها الدولي أمين عمر وانتهت بفوز الأبيض 2-1 تمتع الحكم بلياقة بدنية جيدة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية، كما تعرض هو ورفاقه لأكثر من اختبار خلال اللقاء جاءت أبرزها.

في الدقيقة 76 تدخل الـVAR بشكل جيد واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة ليعود الحكم ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك رغم أنه كان قريبا من المخالفة، وفي الدقيقة 81 يتخذ الحكم فرمان بركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك لمسة يد على مدافع الإسماعيلي، وأكد الـVAR صحة القرار، كما سمح الحكم باستمرار اللعب عندما طالب الإسماعيلي بركلة جزاء لمسة يد على مدافع الزمالك، لكن قرار الاستمرار كان صحيحا طبقا للقانون.

لقاء الجونة وسيراميكا أدارها حكم الدرجة الأولى إبراهيم محمد وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهدافونجح إبراهيم ورفاقه في السيطرة على مجريات اللقاء بشكل جيد، كما ظهر الحكم بشخصية حاسمة خلال فعاليات متمتعا بلياقة بدنية جيدة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والعقوبات الإدارية، وتعاون المساعدان مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

لقاء البلدية والمصري أدارها حكم الدرجة الأولى صبحى العمراوى، وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف دون رد، ونجح في السيطرة على اللقاء، واحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح المصرى على مدافع البلدية لمسة يد، أحرز منها هدف المباراة الوحيد.