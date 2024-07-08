نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تفتح تحقيقا عاجلا بسبب "كيمياء" الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت حالة من القلق بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بسبب ما أثير عبر صفحات السوشيال ميديا من تقارب عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء، الذي اداه الطلاب أمس، بامتحانات الثانوية العامة.

تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على فحص ما أثير من جانب بعض المعلمين في مادة الكيمياء للثانوية العامة في هذا الشان، حيث قررت وزارة التعليم بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، فتح تحقيق فيما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء من معلمين أو أولياء أمور، للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حده وعلاقته بأسئلة الامتحان.

وشكلت الوزارة، لجنة متخصصة تضمن كوادر من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية لمادة الكيمياء، وتقوم بالتدقيق الصارم في كل ما أثير حول موقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.

يذكر ان اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي صفحة "وزارة التربية والتعليم المصرية" عبر الرابط التالي من هنـــــا.

كما نفت الوزارة ما يتم تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.