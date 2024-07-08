قطع المياه عن القناطر الخيرية 7 ساعات اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة، مساء اليوم الاثنين الموافق 8 / 7 / 2024، وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الثلاثاء.





وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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