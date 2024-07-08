تتخطى 50 درجة مئوية .. موجة شديدة الحرارة تضرب عدد من الدول العربية خلال الساعات المقبلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبدو أن تغير المناخ، والتحولات في درجة الحرارة وأنماط الطقس، بدأ تأثيرها على العديد من الأقطار، ويرجع السبب في ذلك إلى الأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، الذي ينتج عنه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعمل مثل غطاء ملفوف حول الأرض، ما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة، والتي تؤدي تغيرات في أجواء العالم بشكل أسرع من أي وقت، وقد يعتقد البعض أن تغير المناخ يعني ارتفاع درجات الحرارة فقط، إلا أنها البداية، حيث يؤدي التغييرات في منطقة واحدة إلى وجود تغييرات في مناطق أخرى، وقد أصدر مركز طقس العرب مؤخرًا تحذيرًا بشأن موجة حر شديدة ستتعرض لها بعض البلاد العربية خلال ساعات، وهذا ما سنوضحه تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

موجة شديدة الحرارة تضرب عدد من الدول العربية

أوضح مركز طقس العرب، أن مناطق عديدة من شبه الجزيرة العربية ستتأثر بموجة حر شديدة، تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض الدول العربية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشتد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، على المناطق المذكورة تدريجياً حتى نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تحرك المنخفض السطحي الحراري نحو شرقي شبه الجزيرة العربية، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل محسوس، ومؤكدًا أن درجات الحرارة ستتخطى الـ 40 درجة في أغلب المناطق، فيما قد تصل إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول العربية منها الكويت والعراق وشرقي المملكة العربية السعودية.

تحذيرات مركز الطقس العربي

حذر مركز الطقس في نشرته المعلنة مؤخرًا، من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في بعض الدول العربية وخاصة الخليجية منها، حتى تصل درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات إلى 50 درجة مئوية، مناشدًا المواطنين في تلك المناطق، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وناصحًا بكثرة شرب السوائل الباردة خاصة الماء، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، ومتابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.