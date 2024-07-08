الامارات | مدرب خورفكان غاضب من وكلاء اللاعبين الرومانيين بسبب «مضاعفة الأسعار»

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – انتقد المدرب الجديد لفريق خورفكان، الروماني دانيال إيسايلا، بشدة، وكلاء اللاعبين الرومانيين بسبب مضاعفتهم أسعار اللاعبين ثلاث مرات حين يرتبط الأمر بمحاولات أحد الأندية الإماراتية أو الخليجية التعاقد مع أي لاعب، مشيراً إلى أنه يرغب في التعاقد مع لاعبين رومانيين، لكن المغالاة في الأسعار تتسبب في تعثر المفاوضات.

وجرى تقديم إيسايلا (52 عاماً) مدرباً لفريق خورفكان الشهر الماضي بعد فترة قصيرة قضاها مع عجمان، قاده خلالها إلى احتلال المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما كان قد عمل قبلها مع بني ياس، وخلال فترته مع «السماوي» و«البرتقالي» لم يتعاقد مع لاعب روماني.

وقال المدرب في حديثه لموقع «سبورت بي شيور» الروماني: «كانت هناك مفاوضات مع لاعبين رومانيين أو أجانب في الدوري الروماني، لكن للأسف – كما تعرفون – عندما يكون النادي من الإمارات أو منطقة الخليج، فإن الأسعار تتضاعف ثلاث مرات وتتعثر المفاوضات في الأخير».

ورفض إيسايلا كشف هوية اللاعبين الذين كان يرغب النادي في التعاقد معهم، وقال: «لا أريد أن أعطي أسماء، وليس الأمر فقط للاعبين رومانيين، بل حتى لاعبين أجانب في الدوري الروماني».

وحول مشواره الجديد مع خورفكان، قال إيسايلا: «نحن الآن في بداية المهمة، وبالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً، بدأنا قبل أيام الاستعداد للموسم الجديد». وتعليقاً على التغييرات الكثيرة في صفوف الفريق وتعاقده مع عدد من اللاعبين، قال: «تغير نحو ثلاثة أرباع اللاعبين، وما زلنا لا نمتلك الفريق الكامل، ونحن نتطلع إلى جلب لاعبين أجانب في المراكز التي نحتاجها».

. إيسايلا يستعد لمشوار جديد مع خورفكان بعد فترة سابقة درّب فيها بني ياس وعجمان.