الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – المغربي محمد سبول لاعباً في عجمان بعقد لموسمين

وقّع اللاعب المغربي محمد سبول عقد انضمامه إلى عجمان لموسمين، كلاعب مقيم، وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب السابق لنادي الرجاء الرياضي المغربي، أنهى إجراءات الانتقال بشكل رسمي أمس، ووقع على عقد لموسمين في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تجربته مع باستيا الفرنسي. ويُعدُّ سبول من المواهب المغربية الصاعدة، وسبق له اللعب لمنتخب المغرب للشباب، ويتميّز بقدرته على شغل أكثر من مركز.

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