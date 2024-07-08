وزارة الصحة تعلن: مصر خالية من الملاريا.. والحالات المكتشفة وافدة من الخارج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن مصر خالية تمامًا من مرض الملاريا، مؤكدًا بأن الحالات التي يتم اكتشافها هي حالات وافدة من الخارج.

الصحة تؤكد خلو مصر من الملاريا

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، قال الدكتور حسام عبد الغفار: “الملاريا مرض معدٍ ينتقل عن طريق لدغات البعوض الحامل للمرض، وأنه يمثل تهديدًا لحياة الإنسان، وآخر انتقال مثبت لمرض الملاريا داخل مصر كان في عام 1998، مؤكدًا عدم وجود أي سريان للمرض داخل البلاد حتى الآن”.

وتحدث “عبد الغفار” في تصريحاته بأن هناك وفد من منظمة الصحة العالمية كان قد زار مصر في الفترة الأخيرة، وقيم برنامج مكافحة الملاريا، وقد تم منح مصر شهادة الخلو من المرض، مشددًا بأن مهمة الوفد تمثلت في التحقق من عدم وجود سريان داخلي للمرض داخل مصر، والتأكد من أن جميع الحالات المكتشفة هي حالات وافدة من الخارج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة اصحة بأن مصر لديها نظام ترصد قوي وقادر على الاكتشاف المبكر للحالات ومنع حدوث أي تفشيات، ولهذا فقد أقر الوفد القادم من منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الملاريا من خلال زيارة المستشفيات والمعامل ووحدات نواقل الأمراض والحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لأماكن تجمع الوافدين من الدول الناقلة للمرض.

وعن إمكانية انتشار المرض من خلال أحد الوافدين، فقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على صعوبة انتشار المرض من أي وافد من الخارج نظرًا للإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر في الفترة الحالية.