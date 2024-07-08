شوف القبض هينزلك امتى.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد قرار تبكيرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة المالية، بالإعلان عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 لكافة العاملين في الدولة، وذلك بعد قرار تبكير موعد صرفها، من جانب الوزارة، لذلك يبحث الكثير من الموظفين الحكوميين عن موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2024 وأماكن الصرف المتاحة.

موعد صرف مرتبات 2024

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، سوف يتم صرف مرتبات يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو، وفي هذا الإطار، كشف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، شريف خيري، أنه سوف يتم توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

الأجور والمرتبات

بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرف مرتبات أغسطس القادم اعتبارًا من يوم 22 من الشهر نفسه، كما يتم صرف المتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر ابتداءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات يتم صرفها أيام 8، 9، 10 سبتمبر القادم.

وطالب شريف خيري بالعاملين في الجهات الإدارية، بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لا سيما وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت ابتدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكافة الجهات الإدارية.

الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

أما عن الحد الأدنى للاجور الجديد بعد الزيادة المرتبات الاخيرة، فهو على النحو التالي: