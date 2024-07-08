شوف القبض هينزلك امتى.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد قرار تبكيرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة المالية، بالإعلان عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 لكافة العاملين في الدولة، وذلك بعد قرار تبكير موعد صرفها، من جانب الوزارة، لذلك يبحث الكثير من الموظفين الحكوميين عن موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2024 وأماكن الصرف المتاحة.
موعد صرف مرتبات 2024
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، سوف يتم صرف مرتبات يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو، وفي هذا الإطار، كشف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، شريف خيري، أنه سوف يتم توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.
الأجور والمرتبات
بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرف مرتبات أغسطس القادم اعتبارًا من يوم 22 من الشهر نفسه، كما يتم صرف المتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر ابتداءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات يتم صرفها أيام 8، 9، 10 سبتمبر القادم.
وطالب شريف خيري بالعاملين في الجهات الإدارية، بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لا سيما وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت ابتدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكافة الجهات الإدارية.
الحد الأدنى للأجور الجديد 2024
أما عن الحد الأدنى للاجور الجديد بعد الزيادة المرتبات الاخيرة، فهو على النحو التالي:
- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة السادسة إلى 6000 جنيه.
- تبلغ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الخامسة نحو 6500 جنيه.
- أما عن مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الرابعة فتكون 7000 جنيه.
- تسجل مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الثالثة حوالي 7500 جنيه.
- تبلغ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الثانية نحو 8000 جنيه.
- وبالنسبة لمرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الأولى تكون 8200 جنيه.
- فيما تكون مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة مدير عام 9200 جنيه.
- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة العالية إلى 10200 جنيه.
- تبلغ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة نحو 12200 جنيه.
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