شريف عبدالمنعم: شوبير جدير بحراسة مرمى الأهلي والفريق يعاني من ضغط المباريات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدير بحراسة مرمى الفريق في غياب محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة. إقرأ أيضًا.. وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” مع الإعلامي محمد فاروق :” مصطفى شوبير أصبح جدير بحراسة مرمى فريق الأهلي وغياب محمد الشناوي عن مباراة طلائع الجيش أمر غير مقلق”. وتابع:” فريق الأهلي يعاني من ضغط المباريات ببطولة الدوري الممتاز ورغم ذلك يحقق الانتصارات بشكل فني رائع “.

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