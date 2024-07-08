دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. جوجل تقدم براءة اختراع لميزة الخرائط الجديدة للمجموعات المسافرة لنفس الوجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – قدمت جوجل طلب براءة اختراع لميزة خرائط جوجل الجديدة التي ستساعد مجموعة من الأشخاص الذين يقودون سياراتهم إلى نفس الموقع في تلقي التوجيهات خطوة بخطوة إلى هذه الوجهة الواحدة، ومن خلال العنوان غير العملي المتمثل في “توفير تعليمات التنقل لجهاز واحد في ضوء جهاز آخر”، يوفر الابتكار هنا “التنقل الجماعي” لمستخدمي خرائط جوجل، وتم تصميم التنقل الجماعي لعدة أشخاص يتجهون إلى نفس الموقع ولكنهم يغادرون من أماكن مختلفة، وفقاً لموقع phonearena.

يقوم السائق الأول بتحديد الوجهة ويدعو السائقين الآخرين للانضمام إلى المجموعة، ويجب أن يكون جميع أعضاء المجموعة أعضاء في جوجل وفقًا لطلب براءة الاختراع، الخلاصة هي أن كل فرد في المجموعة سيرى اتجاهات مخصصة لنفس الموقع، وسيكون الوقت المقدر للوصول (ETA) متاحًا أيضًا لجميع أعضاء المجموعة، لذا إذا كنت أول من يصل إلى الوجهة، فستتمكن من معرفة الموعد المتوقع لوصول بقية المجموعة.

يمكن أن توصي خرائط جوجل بتعديلات السرعة بحيث يصل جميع أعضاء المجموعة إلى الوجهة في نفس الوقت، ويشير طلب براءة الاختراع أيضًا إلى أن خرائط جوجل يمكنها إضافة تطبيق دردشة صوتية يسمح لأعضاء المجموعة بالتواصل مع بعضهم البعض أثناء الرحلة، وبالنظر إلى أن هناك بالفعل طرقًا يمكن لأعضاء هذه المجموعة من خلالها البقاء على اتصال دائم أثناء السفر إلى نفس الوجهة، فمن المحتمل ألا ترى جوجل أن هذا أمر عاجل يحتاج إلى تطوير.

والأفضل من ذلك، أن خرائط جوجل ستكون قادرة على استخدام ظروف حركة المرور التي تم الحصول عليها من السيارة الرائدة لتنبيه الآخرين بشأن الاختناقات المرورية والحوادث وعندما يكون هناك طريق بديل ضروري لتجنب تأخير كبير، يمكن للمركبة الرائدة أيضًا أن تقدم للآخرين معلومات حول مكان ركن سياراتهم مما سيسمح للأعضاء الآخرين في المجموعة بمعرفة المكان الذي يجب عليهم ركن سياراتهم فيه مسبقًا قبل وصولهم.

وفي حين أنه لا يوجد ضمان بأن جوجل ستضيف هذه الميزة إلى خرائط جوجل، إلا أنها ستكون إضافة رائعة للتطبيق خاصة للعائلات التي تجتمع كل عام في مكان لقضاء عطلة، وتتقدم شركة جوجل، مثل العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، بطلبات للحصول على عدد كبير من براءات الاختراع كل عام، في حين أن نسبة صغيرة منها فقط تصبح ابتكارات حقيقية.